Gli Oriele approdano in Rai video

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Incredibile colpo di scena: gliarrivano in Rai. Ecco dove sono stati protagonisti i due ex amatissimi concorrenti del Gf Vip7 (IN RAI: SIPARIETTO IN TV (CLIP)- Nel corso delle ultime ore, c’è stato un simpatico siparietto a Viva Rai 2. Un inviato del programma di Fiorello, ha infatti mostrato le immagini della rivista di gossip in cui si parlava di una presunta rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ex amati concorrenti del GF VIP 7, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e ha chiesto a una signora cosa ne pensasse. La ...