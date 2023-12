Giunta | ok al progetto Pnrr per il contrasto alla marginalità abitativa | nasceranno le Stazioni di posta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La, presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha dato l’ok alesecutivo, finanziato con le risorse del, per progetti divulnerabilità sociale. “In particolare – spiega l’assessore alle Politiche sociali Coppola –le cosiddettedi: un modello diin linea con i più moderni standard comunitari in materia di assistenza. Oltre all’accoglienza notturna temporanea, saranno offerti ulteriori e importanti servizi, come l’assistenza sanitaria, la ristorazione, l’orientamento al lavoro, la distribuzione di beni alimentari, la mediazione linguistico-culturale, la distribuzione dei beni in riuso. ...