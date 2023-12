Giulia Cecchettin | i timori su Filippo Turetta nelle chat | «Mi dice perché sei così cattiva | mi fai stare male quando esci da sola »

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)aveva espresso più volte la sua preoccupazione per gli atteggiamenti sempre più oppressivi e manipolatori dell'ex fidanzato. In alcuni messaggi...

Il femminismo Non tramonta e non deve tramontare mai!

Molti di noi hanno letto la storia della giovane studentessauccisa dal fidanzato Filippo Turetta che, tra l'altro, oltre a mal tollerare la conclusione della loro relazione, non ...

Giulia Cecchettin aveva espresso più volte la sua preoccupazione per gli atteggiamenti sempre più oppressivi e manipolatori dell'ex fidanzato Filippo Turetta. In alcuni ...

Uccise il padre violento, Alex Pompa condannato a 6 anni: in primo grado era stato assolto. La mamma: «Non è un assassino, mi ha salvato la vita»

Alex Pompa, il giovane che nel 2020 a Collegno (Torino) uccise a coltellate il padre Giuseppe per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia, è stato condannato in ...