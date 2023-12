Giudici | processi e governi | una proposta per superare lo stallo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) di Franco Fronzoni Tutti sanno che la giustizia italiana non funziona, causa troppe leggi, troppe norme Ue, troppi gradi di giudizio anche per assolute banalità, con giovamento soltanto per chi ha torto e a danno, naturalmente, di chi avrebbe ragione. Ne risentono tutto il mondo imprenditoriale, i privati costretti a ricorrere al tribunale, gli offesi, con tanti danni di natura economica e sociale; tutti conosciamo, anche quanti incolpati restano sotto giudizio per anni (se non decenni, l’ultima sentita, 50 anni), seppure innocenti. Ne risultano però rovinate persone, interrotte carriere, rovinate famiglie ed aziende, tuttavia isembrano non sapere cosa fare e, se adombrano un qualche mutamento si vedono fiorire inchieste su Ministri, membri del governo e militanti politici; pertanto queste riforme “s’hanno da fà”, ma alla fine tutto resta in questo vergognoso ...