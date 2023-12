Giubileo 2025 | Baccini | “Fiumicino sarà la prima porta dell’evento”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), 13 dicembre 2023 – “Un incontro, promosso da confcooperative, per parlare di coesione, territorio e opportunità legate al più grande evento mondiale della cristianità che ci attende tra pochi anni. Ilé una opportunità per tutti e soprattutto la città dilaanche in senso fisico di questo evento”. E’ quanto scrive il sindaco Mariocon un post su Facebook. “Inoltre, – prosegue il Sindaco – i fondi a disposizione per l’ammodernamento di infrastrutture e reti viarie saranno una opportunità per sostenere le politiche attive del territorio e creare nuova occupazione. La cittàpronta ad accogliere i pellegrini e tutti coloro che vorranno partecipare all’evento senza mai dimenticare che bisogna ...