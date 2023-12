Giornata dedicata agli scomparsi, dati purtroppo in crescita

Il 12 dicembre ricorre la 'agli scomparsi ', istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse per mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che continua a destare ...

Società, giornata dedicata alle persone scomparse Ministero dell'Interno

"Giornata dedicata agli scomparsi": quei 6 agrigentini di cui non si sa più nulla AgrigentoNotizie

Il Messaggero 145, seconda giornata di festa e talk: da Sabrina Ferilli a Marco Presta e Flora Canto: gli ospiti di oggi

La rivelazione Romana Maggiora Vergano e «il maestro» Gigi Proietti, immortalato sulla prima pagina de Il Messaggero che l'attrice tra le protagoniste del film ...

Santa Lucia protettrice degli occhi: la leggenda e gli eventi del 13 dicembre

Tutto sul giorno di Santa Lucia: il 13 dicembre tra tradizioni ed eventi in Italia passando per lo spettacolo delle Geminidi in cielo. Storia e leggenda.