Giorgio muore a 53 anni dopo il dentista | la tragedia per una dimenticanza

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Una notizia tanto assurda quanto purtroppo vera ha scosso un’intera comunità italiana. La famiglia della vittima è ovviamente travolta dal dolore per una perdita così grave e improvvisa.è mortoaver preso un antibiotico e se n’è andato così per sempre all’età di 53. Si trovava all’interno della sua casa, quando è stato colto da un malore inaspettato.è morto quindil’assunzione di un antibiotico, che era stato prescritto dal suo. Quest’ultimo mai avrebbe potuto immaginare una fine del genere per il suo paziente, visto che non era a conoscenza di un dettaglio molto importante. E che il 53enne purtroppo si era dimenticato di comunicare preventivamente, affinché potesse essere evitato questo dramma. Leggi anche: “Ecco dove l’hanno trovato”. ...