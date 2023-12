Giorgio Chiellini | l’ultimo dei grandi marcatori | talento della volontà | bandiera della Juve | eroe nazionale per una trattenuta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il destino di ogniè quello di essere prima ammainata e poi rimpianta. È così per tutte. E da ieri è così anche perda Livorno, il monolite che per venti anni ha affermato se stesso azzerando gli attaccanti avversari. Un compito che ha portato a termine con dedizione pressoché totale. Fino a restare intrappolato in uno stereotipo. Quello del difensore brutto, sporco e cattivo, dell’ammaccatore di caviglie altrui. In realtàè stato tante cose e tutte insieme. Tanto da risultare un giocatore enorme ed enormemente complesso. E, proprio per questo, facilmente fraintendibile. Il suo modo di stare in campo ha assunto presto le sembianze di un trattato sul. Perché troppo spesso la classe viene confusa con la grazia, con il tocco vellutato, con la parabola morbida, ...