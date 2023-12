Gessica Notaro dice la sua sul caso Varrese video

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimilianoa cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, interviene anche: scopriamo insieme le dichiarazioni della donna sul concorrente del reality show di Signorini!SVELA COSA PENSA DEL: LE SUE PAROLE (CLIP)- Manca sempre meno al nuovo appuntamento col GF, in cuipotrebbe lasciare per sempre il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini a causa di una squalifica. Il suo comportamento nei confronti di Beatrice Luzzi, ...