George Clooney su Ryan Gosling nel prequel di Ocean’s Eleven | “Lui come mio padre? Ha senso”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha detto la sua sul casting dinel nuovo filmdella saga di, nel film, diretto da Jay Roach e scritto da Carrie Solomon, dovrebbe interpretare ildi Danny Ocean, il personaggio interpretato danella saga principale. A vestire i panni della madre di Danny, invece, sarebbe nientemeno che Margot Robbie. Il condizionale è qui più che mai d’obbligo, visto che al momento, l’assegnazione dei ruoli non è stata ancora ufficialmente confermata, e non è nemmeno stato comunicato un titolo ufficiale. Ad ogni modo,, interpellato al riguardo sul red carpet dell’anteprima del suo nuovo film The Boys On The Boat, sembra decisamente ...