Genoa, Blazquez: 'Il nuovo Ferraris pronto per il 2026. Casa delle Giovanili Iniziati i lavori'

Commenta per primo Nel corso della lunga intervista concessa ieri sera a Telenord , l'amministratore delegato del, Andres, ha affrontato anche l'argomento relativo alla ristrutturazione del Ferraris: ' L'obiettivo nostro e del Comune di Genova è di candidare il Ferraris per Euro 2032. Per farlo ...

Genoa, Blazquez: “Fiducia in Gila, classifica da migliorare” Il Secolo XIX

Genoa, Blazquez: 'Il nuovo Ferraris pronto per il 2026. Casa delle Giovanili Iniziati i lavori' Calciomercato.com

Arbitri, Genoa - Juventus a Massa. Per la Sampdoria c'è Fourneau

Sono state designate le squadre arbitrali per i prossimi impegni di Sampdoria, Genoa e Spezia. Per l'anticipo di Serie A di venerdì sera Genoa - Juventus, il direttore di gara sarà Massa di Imperia, a ...

Genoa, Blazquez attacca Preziosi: 'I debiti ci sono perché lui non pagava niente'

