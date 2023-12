I titoli dei quotidiani: Bani recuperato, Rabiot a parte

ha annunciato di essere disponibile per- Juventus sin dal primo minuto. In casa bianconera, Rabiot (contusione a un piede) si allena ancora a parte: Allegri vuol recuperarlo per venerdì.

QUI GENOA - Bani: "Pronto per la Juve. Affrontiamo squadra davvero forte, ma lo stadio ci darà una... Tutto Juve

INSIDIA MARASSI, TURNO CHIAVE

La Juventus a Marassi vivrà venerdì una serata sicuramente non semplice su un campo pieno di insidie contro un avverasario che ha raccolto nelle ultime settimane meno di quanto ...

Gazzetta - Rabiot ci prova per venerdì

Come riporta Gazzetta la Juventus si avvicina alla partita di venerdì in casa del Genoa:Rugani ha smaltito l'influenza, mentre Rabiot si è allenato ancora a parte (contusione).