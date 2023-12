Generazione silenziosa in Giappone

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Inla ‘’ rappresenta la fascia d’età che va dai venti ai trent’anni e che non sopporta di conversare al telefono. Si tratta dei giovanisi, i ‘muon sedai’ che evitano di parlare al telefono e ne sono terrorizzati. Andiamo a capire il fenomeno. Il fenomeno della’ in

La settimana corta Sì, ce la possiamo permettere

I sabati e le domeniche, che all'infanzia della miasembravano un elemento naturale ... Ed è una vera rivoluzionequella che sta avvenendo nelle coscienze di chi lavora, ...

I giovani e il terrore di parlare al cellulare: in Giappone cresce la generazione silenziosa la Repubblica

I giovani non parlano più al cellulare, la strana fobia scuote il Giappone Skuola.net

I giovani non parlano più al cellulare, la strana fobia scuote il Giappone

Chiamate e messaggi vocali sono un miraggio nel Sol Levante, dove il buon costume impone un profilo basso nelle uscite pubbliche. Non solo i giovani, nessuno effettua chiamate in giro per strada: una ...

I giovani e il terrore di parlare al cellulare: in Giappone cresce la generazione silenziosa

Il 70% dei nipponici tra i 20 e i 30 anni ha la fobia di conversare al telefono: pesano educazione e rispetto della privacy altrui, ma anche la ...