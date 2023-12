‘Gen Z allo specchio’ | un podcast per la Gen Z

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Si intitola Gen Zspecchio ilprodotto da Dr, Audio Factory internazionale con sede a Londra, presentata da Chilly del Gruppo Bolton. Dieci puntate, di cui al momento è stata prevista la messa in onda delle prime quattro, pensate per coinvolgere gli ascoltatori della Gen Z attraverso i volti e le voci di loro coetanei. Uninnovativo e moderno in cui gli ospiti, con la conduzione di Giulia Bellu (giovane attrice italiana e content creator molto seguita sui social), possono raccontare le loro storie e le loro esperienze, tra vita vera, Instagram e Tik Tok. Ma soprattutto, insieme a lei, «smentire il fastidiosissimo luogo comune che vede la Generazione Z come una massa di fannulloni che non hanno voglia di lavorare». Una serie in cui, con leggerezza e ironia, scoprire le storie di successo ...