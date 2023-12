Gemitaiz torna con la saga più longeva del rap italiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)continua ad arricchire il suo repertorio, portando avanti parallelamente la sua carriera da solista e la collaborazione ormai decennale con MadMan. Prima di chiudere l’anno a più di dodici mesi dall’uscita del suo ultimo album in studio, il rapper aggiunge un nuovo capitolo alladi mixtape Quello che vi consiglio. Romano, classe ’88, negli anniha saputo farsi strada nella scena rap e hip hop italiana, arrivando ad ottenere un certo prestigio. A poco più di un anno di distanza dall’ultima uscita discografica, Eclissi, certificata da Fimi/Gfk, il rapper arricchisce lapiùdel panorama rap in Italia arrivando a chiudere anche il decimo capitolo. In arrivo il nuovo album di, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagè ...

√ Dai Placebo ai Fask fino a De André: un venerdì di album live

... checosì a smuovere le coscienze in occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione nel 1973.- "Quello che vi consiglio vol.10" A tre anni dall'ultimo volume, ...

Gli insulti al Cav, poi la bufera. Gemitaiz non sarà al LoveMi: "Non mi serve..." ilGiornale.it

Gemitaiz torna live: "Sono un vero rapper di strada" IL GIORNO

Dai Placebo ai Fask fino a De André: un venerdì di album live

Si tratta di un box set che raccoglie per la prima volta in 25 anni di carriera i più grandi successi della band di Brian Molko in un album dal vivo. Al suo interno "Collapse Into Never: Placebo Live ...

Ele A. Io e me, perfette sconosciute

La giovanissima rapper di Lugano è una delle protagoniste della Milano Music Week, dove dialogherà con Neffa sul passato e il futuro dell'hiphop. Ma è sul palco di New Attitude, il format ideato da ad ...