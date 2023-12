Gemelli a confronto | gli effetti di diete vegane e onnivore sulla salute

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Negli ultimi anni, diminuire il consumo di carne è diventato un suggerimento comune per motivi die per adottare uno stile di vita più sostenibile dal punto di vista ambientale. Nonostante la crescente disponibilità di dati e statistiche, le discussioni sul tema sono però ancora molto animate, e spesso influenzate da incertezze legate alla complessità di considerare tutte le variabili nutrizionali negli studi. Per far capire l’importanza che la riduzione del consumo di carne ha non solo a livello di impatto ambientale, ma anche per quanto riguarda laindividuale, un team di 14 ricercatori dei dipartimenti di medicina e di microbiologia e immunologia della Stanford University, in California, ha quindi condotto, nel 2022, uno studio clinico su 22 coppie diadulti identici e in buona. Per ...