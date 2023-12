“Gaza come i nazisti | servono le epidemie” | Israele | il “think tank” alle spalle del governo che spinge per l’annientamento e irrita i militari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “La comunità internazionale ci avverte di un disastro umanitario ae di gravi. Non dobbiamo esimerci da questo, per quanto difficile possa essere”. Ad evocareper il popolo palestinese è Giora Eiland, ex funzionario delle Idf, le forze armate israeliane, e uno degli attuali consiglieri del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant. Con una carriera militare di tutto rispettosp, Eiland è stato anche comandante della divisione Operazioni e pianificazione militare oltre che capo del Consiglio di sicurezza nazionale. Qualche giorno fa sul quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth è comparso un suo editoriale in cui espone la propria posizione sulla guerra a. “ll modo per vincere la guerra più velocemente, e a un costo inferiore per noi, richiede un ...