Francia | la prof minacciata per aver mostrato un dipinto con ninfe nude

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Unaessoressa della scuola media Jacques Cartier di Issou a 40 chilometri da Parigi è stataperai suoi allievi un. Si tratta di Diana e Atteone, di Giuseppe Cesari, che risale al XVII secolo. Il quadro raffigura il passaggio della Metamorfosi di Ovidio in cui Atteone sorprende Diana e le suedavanti a una sorgente. Per questo l’eroe finirà per trasformarsi in cervo e venire sbranato dai cani nel racconto. Qui però è importante raccontare la reazione degli alunni: «Alcuni hanno distolto lo sguardo. Altri si sono sentiti turbati e hanno detto di essere sotto shock», ha detto Sophie Vénétay del sindacato degli insegnanti Snes-Fsu. E hanno accusato l’insegnante di commenti razzisti e islamofobi. Poi hanno ritrattato le accuse. Ma gli insegnanti ...