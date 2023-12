Forum Giovani di Napoli | caos elezioni per piattaforma in tilt | chiesta proroga

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTra le criticità denunciate, ci sono dati risultanti erroneamente sbagliati, la mancata ricezione del codice ‘usa e getta’ Otp tramite Sms o dell’email, per poter accedere alla votazione, e tanti altri problemi di identificazione o di interfaccia, che non permetterebbero di proseguire con il voto. Èalleper ildeidel Comune di. Secondo la rete Per le Persone e la Comunità, sarebbe inlaCamelot, utilizzata per le votazioni online. Viene pertantounadei termini per il voto, previsto dall’11 al 16 dicembre, con 5 liste e 127 candidati a rappresentare inapoletani. Vuole rassicurare, invece, l’assessore alle politiche ...