Formazioni ufficiali Newcastle-Milan | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Alle 21 scenderanno in campo Newcastle-Milan in una sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali:

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Lewis Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordin. All. Howe

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Alle 21 scenderanno in campo Atletico Madrid e Lazio in una sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Newcastle-Milan è valevole per la sesta partita della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita è in programma il 13 dicembre alle ore 21.00 allo stadio St. James Park di Newcastle.

