Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Lazio | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Alle 21 scenderanno in campoin una sfida valida per i gironi di Champions League. Ecco leAlle 21 scenderanno in campo. in una sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le: In attesa della formazione.(4-3-3) – Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri