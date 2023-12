Rapina ex fidanzata e fugge in auto,arrestato dopo un giorno

...polizia di individuare l'auto a Catania ma il ricercato non si è fermato all'alt e ha cominciato unacorsa percorrendo diversi chilometri e danneggiando diverse auto in sosta. Durante la...

Folle fuga dopo i furti: schianto e due presi L'Eco di Bergamo

Folle fuga sul motorino da Miramare a Riccione e sulla ciclabile del Marano: oltre 6mila euro di multa per un 43enne AltaRimini

Da “In fuga con Babbo Natale” a “Reacher 2”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

Originale miniserie animata (per adulti). Galline in fuga: L’alba dei nugget - dal 15 dicembre Il capolavoro animato del 2000 diretto da Peter Lord e Nick Park, “Galline in fuga”, ha finalmente un ...

Magione, coltellate ai rivali al ristorante: due feriti e due arrestati con l'accusa di tentato omicidio. La gelosia alla base della folle aggressione

I carabinieri di CIttà della Pieve e Magione, hanno arrestato in flagranza del reato di tentato omicidio in concorso due soggetti di origini egiziane, uno ventiquattrenne e ...