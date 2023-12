Floris azzanna Schlein e la ammutolisce | “Perché non si rivolgono a voi?

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Una lunga intervista ad Elly. L'ospite principale della puntata del 12 dicembre di DiMartedì, talk show serale di La7, è la segretaria del Partito democratico, che viene subito messa spalle al muro dal padrone di casa, Giovanni: “Lei non può dare la colpa agli altri se non votano lei,non si?”. La leader dem resta inizialmente spiazzata e prova poi a pensare una risposta: “Questo è vero, però io credo che da un lato ci sia la propaganda governativa, dall'altro la realtà dei fatti, certificata anche da Eurostat, che dice che il 63% delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare a fine mese”. “Alla fine gli elettori perderanno fiducia nel governo Meloni e nel centrodestra in generale. E a quel punto il centrosinistra potrà avere delle possibilità. Ci vorrà un ...