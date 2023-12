Fiorenza trovata morta in casa | sconvolta la nota famiglia | “Ha il cranio spaccato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dramma a Milano, una donna di 73 anni è statanel suo appartamento in via Crocefisso, nel pieno centro della città, con una evidente lesione al. L’ipotesi più probabile su cui si sta lavorando è che la donna sia stata aggredita e uccisa da qualcuno che conosceva. La porta dell’appartamento sarebbe stata chiusa dall’interno. Una donna che in tutta Italia è molto conosciuta, erede di una ricchissimadi industriali che, nel corso degli anni, è stata anche al centro della cronaca nera. >“È un maschietto, si chiamerà Gianmaria”. Sorpresa da Caterina Balivo: la conduttrice tv si presenta con il pancino. Lacrime e abbracci in studio La donna, infatti, ha vissuto sulla sua pelle il dramma dell’Anonima sequestri. Il fratello venne rapito a Cesano Boscone il 2 ottobre 1978. Il corpo del ...