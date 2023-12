Fiorenza Rancilio trovata morta in casa a Milano | profonde ferite alla testa | la 73enne era la figlia del re delle macchine del caffè

Trovata morta in casa con una ferita alla testa, giallo in centro a Milano: chi era Fiorenza Rancilio

Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Crocefisso a Milano, poco distante dalle Colonne di San Lorenzo. Il corpo della vittima,, è stato ritrovato con profonde ferite alla testa. Secondo il Corriere della Sera , in casa con lei c'era suo figlio, che in queste ore stanno sentendo gli inquirenti. Al momento non ...

È stata trovata morta nel suo appartamento a Milano Fiorenza Rancilio, la 73enne figlia dell'imprenditore italo-francese Gervaso Rancilio, leader nelle macchinette per il caffè, e sorella di Augusto ...

