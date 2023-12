Fiorenza Rancilio trovata morta a Milano nel suo appartamento | ferite alla testa Interrogato il figlio 36enne | è in stato di choc

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Una donna italiana di 73 anni,, è statariversa a terra, con un'evidente lesione al cranio, all'interno del suoin via Crocefisso, nel...

Milano, trovata morta in casa l'imprenditrice Fiorenza Rancilio: aveva una lesione al cranio, si indaga per omicidio

è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione in via Crocefisso , in pieno centro a Milano . Il corpo della donna, di 73 anni, presenta un'evidente lesione al cranio , ed è ...

Milano, trovata morta in casa l'imprenditrice Fiorenza Rancilio: aveva una lesione al cranio, si indaga per omicidio Il Fatto Quotidiano

Fiorenza Rancilio trovata morta in centro a Milano in casa sua: possibile omicidio, profonde ferite alla testa Virgilio Notizie

Ferencvaros-Fiorentina: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone

Torna la Conference League. In occasione dell'ultima partita dei gironi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta ad affrontare in Ungheria il Ferencvaros, in una partita ...

Morta con una ferita alla testa Fiorenza Rancilio (azienda macchine da caffè): s’indaga per omicidio

MILANO – E’ stata trovata morta, nella sua casa in pieno centro a Milano, Fiorenza Rancilio, 73 anni: aveva un’evidente lesione alla testa. Non a caso gli inquirenti indagano per omicidio. La famiglia ...