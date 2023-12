(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Giallo a Milano. Una donna di 73 anni ènel suo appartamento in via Crocefisso, vicino alle Colonne di San Lorenzo, nella tarda mattinata di mercoledì 13 dicembre. Si tratta di, presidente della fondazione Augusto, rapito nel '78 dall'Anonima...

Trovata morta in casa con una ferita alla testa, giallo in centro a Milano: chi era Fiorenza Rancilio

Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Crocefisso a Milano, poco distante dalle Colonne di San Lorenzo. Il corpo della vittima,, è stato ritrovato con profonde ferite alla testa. Secondo il Corriere della Sera , in casa con lei c'era suo figlio, che in queste ore stanno sentendo gli inquirenti. Al momento non ...

Fiorenza Rancilio trovata morta in centro a Milano in casa sua: possibile omicidio, profonde ferite alla testa Virgilio Notizie

Fiorenza Rancilio morta con una lesione in testa in casa a Milano Agenzia ANSA

Fiorenza Rancilio è stata trovata morta in casa: aveva il cranio spaccato

In casa con lei c'era il figlio. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La donna era presidente della fondazione Augusto Rancilio, rapito nel '78 dall'Anonima sequestri e mai tornato a casa. L ...

Milano, 73enne trovata morta in casa con lesione testa

Il cadavere in un appartamento in pieno centro. E' giallo sulle cause del decesso di Fiorenza Rancilio, sorella di Augusto, sequestrato dall'Anonima nel 1978 ...