Fiorentina | Micah Richards | «Ero l’autista di Salah»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le parole di, ex difensore della, con cui racconta un aneddoto sui suoi tempi in viola con, ex difensore tra gli altri anche dellae ora stimato opionista per la CBS, ha raccontato al podcast 5Livesports un retroscena sul suo passato a Firenze con protagonista Mohammed. Di seguito le sue parole. «In pratica ero il suo autista. Viveva ad una strada da me e mi chiese: ‘Come vai agli allenamenti? Mi potresti accompagnare? Io dovevo prenderlo, portarlo e riportarlo tutte le volte, aspettando anche i lunghi massaggi perché era diventato un re dopo aver segnato in quattro partite consecutive. Una volta uscivamo dal centro sportivo in macchina e i fan quando mi videro vennero verso di me, ...