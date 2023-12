(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Vincenzoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Ferencvaros di Conference League: "In questi giorni...

Fiorentina, Italiano: 'Nico Gonzalez è al top. Doppio attaccante Abbiamo degli equilibri'

Commenta per primo Vincenzoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Ferencvaros di Conference League: 'In questi giorni sia Sottil che Bonaventura che Arthur hanno avuto qualche problemino e non ...

Italiano non si nasconde: “Obiettivo Europa. Nico Si è allenato 8 giorni a parte” Viola News

Calcio: Conference. Italiano "Vogliamo vincere girone, Gonzalez ok"

'Ferencvaros temibile, troveremo una bolgia: dobbiamo affrontare bene la gara' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Vogliamo vincere questo girone che è ...

Italiano: "Sentir parlare di biscotto Mi dà fastidio eccome. Nessuna assenza è grave, ma è dura recuperare con così tante partite"

Qualche cambio in vista della trasferta in Ungheria: Italiano pronto a cambiare il regista della Fiorentina A centrocampo Maxime Lopez dovrebbe far rifiatare Arthur nella ormai nota turnazione del reg ...