“Finalmente si sa dove va” Barbara D’Urso chiude per sempre con Mediaset | cosa farà in tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Importante novità su, ormai vicinissima a dire addio aanche in via ufficiale. E si è scoperto il suo futuro, quindipotrebbe andare, una volta che il contratto sarà definitivamente finito. Pier Silvio Berlusconi non solo non glielo ha rinnovato, ma in questa stagione non le ha affidato alcun programma, togliendole Pomeriggio Cinque presentato ora da Myrta Merlino. E orapotrebbe prendersi definitivamente la rivincita dopo il doloroso addio a, anche se lei ha ugualmente portato avanti con gioia la sua vita recandosi anche all’estero. Presumibilmente romperà comunque il silenzio una volta che non avrà più effetto il suo contratto col Biscione, ma intanto sono già uscite interessanti indiscrezioni sul suo ...