Fina presenta la contromanovra del Pd | “Ecco le nostre tre priorità”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Michele, tesoriere nazionale del Pd, in un’intervista a ‘L’Identità’ presente unadel Pd: “Queste le”. La manovra non convince e il Pd prepara una controproposta. Ad illustrare il provvedimento fatto dai dem è direttamente Michele, tesoriere nazionale del partito, in un’intervista a L’Identità: “La nostra segretaria parla del gioco delle tre carte riferendosi all’atteggiamento inconcepibile di questa maggioranza sul Mes. A questo si aggiunge una Legge di bilancio del tutto insignificante a far fronte ai reali bisogno degli italiani“. Micheleladel Pd – Notizie.com – © AnsaE proprio per questo motivo dal Pd arriva una controproposta. “Abbiamo deciso di sfidare il governo sul merito – ...