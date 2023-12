Fifa Football Awards | due allenatori italiani fra i tre migliori al mondo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 A metà settembre laaveva ufficializzato i nomi dei candidati ai premi “The Best” che la federazione mondiale assegna ogni anno, per le varie categorie, grazie anche al voto online degli appassionati, oltre che di giornalisti e dei ct e dei capitani di tutte le nazionali dei paesi affiliati all’ente calcistico internazionale. Fra i nomi deglic’erano quelli di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, assieme a quelli, scelti da una giuria di esperti, di Pep Guardiola, Xavi e dell’attuale tecnico del Tottenham, ed ex Australia e Celtic, Ange Postecoglou. Ora però, fa sapere la, la lista si è ristretta ai tre finalisti e ci sono ancora sia Inzaghi, attualmente in vetta alla Serie A italiana con la sua Inter, sia Spalletti, l’attuale ct azzuzzo che dopo lustri ha riportato lo ...

Spalletti e Inzaghi sfidano Guardiola per il premio Fifa di miglior allenatore dell'anno

Il nome del vincitore sarà svelato alla cerimonia dei The BestAwards del prossimo 15 gennaio.

