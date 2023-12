FIFA Award | Inzaghi e Spalletti sfidano Guardiola come miglior allenatore

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Simonee Lucianitra i tre finalisti per ilcompleta il terzetto Laha reso noti i tre finalisti per l’. I tre finalisti sono Pep, Simonee Luciano. Un grosso riconoscimento per la scuola tecnica italiana, con gli allenatori dell’Inter e della Nazionale, ex Napoli, per i risultati raggiunti la scorsa stagione con le loro rispettive squadre. Per la categioriafemminile i finalisti sono invece Jonatan Giraldez (Barcellona), l’inglese Emma Hayes (Chelsea) e ...

The Best FIFA, Spalletti tra i finalisti grazie allo scudetto vinto con il Napoli!

Fifa, premio ‘The best coach’: Simone Inzaghi finalista insieme a Spalletti

A metà settembre la Fifa aveva ufficializzato i nomi dei candidati ai premi 'The Best' che la federazione mondiale assegna ogni anno, per le varie categorie, grazie anche al voto online degli ...