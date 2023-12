Fibra Tim | attivazione gratis fino al 21 dicembre

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La promozioneTim conè stata prorogata al 21attivando una delle tariffe WiFi Power Smart, Top oppure All Inclusive. Le tre tariffe Tim prevedono tutto incluso senza limiti a partire da 24,90 euro al mese e velocità di navigazionea 10 Gbps. Solo Tim è in grado di garantire la maggiore velocità dellaottica per nuovi e già clienti, ma solo se la tua abitazione è raggiunta dalla tecnologia FTTH quindi, la prima cosa da fare è verificare che tipo di copertura di rete raggiunge la tua abitazione. Come verificare coperturaottica di tutti i gestori telefonici AttivaTim Se stai cercando una connessione internet veloce e affidabile, le offerteTim WiFi Power Smart, WiFi ...