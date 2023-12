Festa di Santa Lucia a Roma | niente concerto in Piazza di Pietra

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ladiè una tradizione svedese veramente particolare. Il 13 dicembre in Svezia si festeggia ildagen. Per gli svedesi questa non è che un’altra ottima occasione per fare, accendendo delle candele che, con la loro luce, aiutano a combattere l’oscurità delle corte giornate invernali. AlaSanorganizzata dall’Ambasciata Svedese è diventata una tradizione in attesa dell’arrivo del Natale, ma quest’anno ildinon si svolgerà indi. LEGGI ANCHE: — Mercatini di Natale, Villaggi natalizi e luminarie: cosa fare oggi a>>“...