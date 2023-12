Ferrari | collaborazione E-Lab e Philip Morris International su decarbonizzazione impianti

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) –(PMI), che hanno una partnership strategica attiva dal 1973, annunciano l'apertura di un nuovo capitolo del loro rapporto: infatti – come si legge in una nota –E-Lab, incon PMI, "metterà a sistema le competenze tecnologiche delle due aziende per individuare ed esplorare nuove tecnologie