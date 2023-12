(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il tecnico dellapresenta la partita di Conference League, l'ultima delche mette in palio il primato

Ferencvaros - Fiorentina, Italiano: 'Faremo di tutto per vincere il girone. Gonzalez al top"

Il tecnico dellapresenta la partita di Conference League, l'ultima del girone che mette in palio il primato

Conference League, pronostico Ferencvaros-Fiorentina Corriere dello Sport

Conference League, Ferencvaros-Fiorentina: info, formazioni, dove vederla in tv e in streaming Virgilio Sport

Italiano: "Sentir parlare di biscotto Mi dà fastidio eccome. Nessuna assenza è grave, ma è dura recuperare con così tante partite"

Qualche cambio in vista della trasferta in Ungheria: Italiano pronto a cambiare il regista della Fiorentina A centrocampo Maxime Lopez dovrebbe far rifiatare Arthur nella ormai nota turnazione del reg ...

Stankovic sicuro: "Tornerò in Italia, voglio essere pronto per quando mi chiameranno"

Dejan Stankovic, tecnico del Ferencvaros, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domani contro la Fiorentina: "Questo è un capitolo importante in un club che ha una grande ...