Fedele critica Mario Rui | “Il peggior difensore del Napoli | Di Lorenzo subito dopo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le critiche di EnricoRui e Didel. Analisi sulle scelte difensive e le possibili strategie di Mazzarri. Nel corso di una recente analisi della prestazione delcontro il Braga, l’ex procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico, ha sollevato interrogativi sulla prossima formazione di Walter Mazzarri e ha espresso dubbi sul ritorno diRui come titolare sulla fascia sinistra. Con l’imminente rientro in campo diRui, attualmente in prestito, sembrerebbe naturale che il terzino portoghese riprenda il suo ruolo sulla fascia sinistra. Tuttavia,, noto per le sue analisi schiette, non è così convinto di questa inevitabilità. Al contrario, suggerisce che potrebbe essere il momento per ...