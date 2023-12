Fed lascia i tassi fermi al massimo degli ultimi 22 anni

Laosserva comunque come "il sistema bancario statunitense è solido e resiliente. Condizioni finanziarie e creditizie più restrittive per le famiglie e le imprese probabilmente peseranno sull'...

Fed lascia tassi fermi, ma tre tagli nel 2024 la Repubblica

Fed lascia tassi fermi ai massimi da 22 anni Agenzia ANSA

Fed lascia i tassi fermi ai massimi da 22 anni. «Ma sono previsti tagli nel 2024»

La Fed lascia, per la terza riunione consecutiva, i tassi invariati in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 22 anni. La Fed segnala tagli dei tassi di interesse per totali 75 punti ...

Fed, nuovo stop al rialzo dei tassi e massima attenzione agli squilibri

Ancora una pausa per la Federal Reserve. Nessun ritocco al costo del denaro nemmeno a dicembre per la banca centrale statunitense guidata da Jerome Powell. La quale… Leggi ...