Falsi dati ISTAT diffusi su TikTok

Leggi su butac

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ci avete segnalato un video comparso su, ma che viene dal canale video di una nostra vecchia conoscenza, Morris San. Il video che ci avete segnalato è questo: A parlare è il dottor Francesco Oliviero, che snocciola una serie di numeri, numeri che secondo la scritta in sovraimpressione sarebbero “” ufficiali. Ve li riporto per completezza, in caso non riusciate ad ascoltare il video in questione. Il primo numero che ci viene dato è che la popolazione vaccinata sarebbe attorno all’80%, ed è un dato crediamo corretto, peccato che subito dopo il dottor Oliviero aggiunga che “circolano voci” che sosterrebbero che i non vaccinati siano 15milioni. Ma ovviamente su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti se l’80% è vaccinato i non vaccinati totali saranno circa 12 milioni, e la cosa non dovrebbe sorprenderci più di ...