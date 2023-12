Fabiani | «Sarri umile Obiettivo arrivare tra le prime quattro»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Angelo, il direttore sportivo della Lazio, a pochi giorni dalla partita con l’Inter ci ha tenuto a ribadire l’del club biancoceleste con Sky Sport. DIBATTITO – Visioni diverse in casa Lazio a pochi giorni dall’Inter,interviene: «Credo che la vittoria debba essere nel DNA di ogni squadra. Sul discorso fatto circa la qualificazione dello scorso anno in Champions League credo chesia troppo. La Lazio ha fatto un buon campionato ed è arrivata seconda per merito proprio, non per demerito degli altri.tra lequest’anno rimane l’principale al di là delle competizioni che giochiamo, dobbiamo fare attenzione perché abbiamo perso tanti punti» Inter-News - Ultime notizie e ...