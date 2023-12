F1 | Toto Wolff attacca la Fia | “Accusa assurda montata dal nulla | è stato un attacco personale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In un’intervista rilasciata alla Bild,hato la Fia per l’indagine nei suoi confronti e della moglie Susie, poi immediatamente chiusa dopo i comunicati dei team di Formula 1: “E’ stata un’nata dal, unin cui èoltrepassato il limite. Ormai non sono più sorpreso dopo 10 anni da team principal in cui ho sviluppato una scorza dura, ma questa storia è scioccante. Per me non è un problema essereto perché ho le spalle larghe, ma quando si mette in mezzo la mia famiglia è diverso. E’ una situazione inaccettabile“.to insieme alla moglie per “presunto passaggio di informazioni confidenziali”, ha poi concluso: ...