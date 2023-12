F1 | inchiesta sull’incidente di Schumacher | “Commessi due gravi errori”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) A quasi 10 anni dall’incidente di Michaelsulla pista di sci di Meribel, un’condotta dal giornalista tedesco Jens Gideon rivela due possibiliquel 29 dicembre 2013. L’ex ferrarista era in vacanza con la famiglia quando mentre sciava è finito fuoripista andando a sbattere la testa contro una roccia. Da lì un lungo calvario, con le condizioni attuali del sette volte campione del mondo ancora avvolte dal mistero per volontà della famiglia. Intervistato dall’emittente ARD, Gideon, che si è confrontato anche con uno dei maestri di sci che lavorava a Meribel, rivela che quel giorno non c’era sufficiente neve, il che rendeva pericolosa la pista, con le rocce più esposte. Inoltre, anziché essere subito portato in una struttura specializzata a Grenoble, ...