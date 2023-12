F1 | Flavio Briatore | “Ferrari? Deve competere almeno per il podio Verstappen è straordinario”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il punto di vista di. Uno dei più grandi team principal della F1, oggi rimasto comunque nel giro del business del circus più ambito e prestigioso del motorsport planetario, ha esposto le sue idee circa la stagione 2023 e quello che potrebbe succedere nel 2024. Intervenuto nella serata dei caschi d’oro e dei volanti ACI,ha detto: “? Il loro mondiale è stato un chiaroscuro. Ha avuto delle gare dove in qualifica erano competitivi, con il pieno di benzina molto meno. Sono rimandati, è un cartellino giallo. Dobbiamo sperare in un miglioramento questo inverno per essere più competitivi. Spero per tutti gli italiani e per lo sport che lariesca ad esserecompetitiva, vincere il mondiale è complicato”. Poi sulla Red Bull ha aggiunto: “Se lo ...