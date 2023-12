F1 | Carlos Sainz dopo le prime prove al simulatore | “La nuova Ferrari si comporta diversamente dalla SF-23”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Passata agli archivi una stagione 2023 sicuramente al di sotto delle aspettative, c’è grande attesa in casaverso il Mondiale di Formula Uno 2024. Occhi puntati dunque sul nuovo progetto (numero 676) della Scuderia di Maranello, in fase di realizzazione prima di scendere in pista a Sakhir per i test ufficiali del 23-25 febbraio e soprattutto per il Gran Premio inaugurale del campionato (29 febbraio-2 marzo). I piloti titolari hanno già avuto modo di provare la macchina al, come ha confermatosenza volersi però comprensibilmente sbilanciare. “La vettura 2024 sisicuramente in modo diverso rispetto alla SF-23, ma credo che fino a quando non metteremo la macchina in pista con 100 kg di benzina e le gomme usate, sarà impossibile capire come tratta effettivamente gli ...