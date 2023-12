Ex naufrago | “Ho partecipato per soldi mi vergognavo come un ladro a stare lì”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nicolas Vaporidis haall’edizione più lunga della storia de L’Isola dei Famosi – quella del 2022 durata 100 giorni – e lo ha fatto esclusivamente per. L’ex, infatti, fra le pagine di Vanity Fair ha confessato che quella è stata la sua ultima parentesi televisiva. “Hoa L’Isola dei Famosi nel 2022 per congedarmi dal sistema, arrivederci e grazie. Avevo chiesto un sacco die me li hanno dati. L’equivalente di sei, sette anni di stipendio del nostro general manager a Londra. Odiavolì, miun: altro che esperienza di vita! Ma mi avrebbe dato una bella sicurezza economica. Da regolamento, se avessi lasciato non avrei preso nulla. Allora, sorprendendomi di me stesso, ho ...