(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il passaggio in plenaria è "un passo importante" nel "percorso di trasparenza dell'informazione ai consumatori sull'degli alimenti portati a tavola, a tutela della libertà di scelta", ha detto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini

Sì al Piano d'Azione Nazionale per il biologico

Marchio Made in Italy bio per indicare l'della materia prima e il ruolo degli agricoltori italiani, iniziative per il giusto prezzo e ... dopo la bocciatura da parte dell'della ...

Europarlamento, origine succhi e miele: arriva la direttiva colazione Sky Tg24

Il Pe chiede l'origine della frutta per i succhi e le marmellate - Notizie Agenzia ANSA

Ok Europarlamento a mandato negoziale etichette miele e succhi

Roma, 12 dic. (askanews) – Il Parlamento Europeo ha approvato con 522 voti a favore, 13 contrari e 65 astenuti, il mandato negoziale sulla Direttiva Colazione, che fissa nuove norme di denominazione d ...

Primo via libera dal Parlamento alla 'direttiva colazione'

STRASBURGO - Etichette più chiare su miele, succhi di frutta e marmellate: è quanto chiede il Parlamento europeo con il primo via libera alla cosiddetta 'Direttiva Colazione'. Il testo, approvato con ...