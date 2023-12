Europa League | ecco le designazioni arbitrali per i match di Roma e Atalanta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Domani sera andranno in scena ididelle due italiane:ledelle sfide Domani sera andranno in scena ididelle due italiane:ledelle sfide.-SHERIFF TIRASPOL Arbitro: Jerome Brisard (Francia)Assistenti: Nicolas Danos (Francia), Aurelien Drouet (Francia)Quarto Ufficiale: Jeremy Stinat (Francia)VAR: Benoit Millot (Francia)AVAR: Rob Dieperink (Olanda) RAKOW-Arbitro: Enea Jorgji (Albania)Assistenti: Denis Rexha (Albania), Ridiger ...

Roma, Mourinho: 'Dal mercato mi aspetto solo un difensore. Futuro Io ho le idee chiare. Smalling non torna a gennaio'

Commenta per primo La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Roma - Sheriff diche si giocherà giovedì 14 dicembre 2023. Il tecnico torna a parlare dopo il silenzio stampa post Fiorentina. Ecco le sue parole Domani altri 60 mila spettatori Il giorno che non è pieno ...

Pellegatti: «Stagione finita per il Milan Calma! Io punterei all'Europa League» Juventus News 24

La delusione di Mertens: "Tante occasioni sprecate. Ora l'obiettivo è vincere l'Europa League" TUTTO mercato WEB

Europa League: Lukaku c’è e il gol del belga bancato a 1.70

La Roma tenta la rimonta nel Gruppo G dell’Europa League. Alla vigilia della sesta giornata della fase a gironi i giallorossi hanno già in mano il passaggio del turno, ma per evitare i playoff contro ...

Rakow-Atalanta: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone

Torna l'Europa League. In occasione dell'ultima partita dei gironi, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta ad affrontare in Polonia il Rakow, in quella che sarà per ...