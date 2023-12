Esposito | “Napoli | primo obiettivo raggiunto Ora speriamo in un sorteggio benevolo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il giornalista Paolosi è soffermato sulla sfida di questa sera che ha sancito la qualificazione agli ottavi di Champions League del. Ilfesteggia il trionfo in Champions League, posizionandosi al secondo posto nel girone e proiettandosi agli ottavi. Il giornalista Paolo, durante una diretta su Radio Amore Campania, commenta il successo e anticipa gli obiettivi futuri della squadra., giornalista e conduttore televisivo, ha iniziato sottolineando come la squadra di Mazzarri abbia superato brillantemente ilin Champions, dimostrando il proprio valore dopo la sconfitta contro la Juventus. “Un buon allenamento per il, quello di stasera contro i portoghesi del Braga. L’avevo dichiarato ieri ...