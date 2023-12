Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker Visti Insieme | Eros Nega un Riavvicinamento Sentimentale

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Smentisce le Voci di unconha utilizzato una storia su Instagram perre qualsiasi ipotesi di uncon la sua ex moglie,. Le speculazioni sono iniziate quando il settimanale Diva e Donna ha pubblicato foto dei due, interpretandole come segnali di un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, gli ex coniugi, che condividono l’amore per la loro figlia Aurora, hanno chiarito che la loro relazione attuale è puramente familiare e amichevole, senza alcun risveglio romantico: ““baci e tenerezze”“. La Dichiarazione di ...